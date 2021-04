Uskoro počinje vakcinisanje starijih od 65 godina, u pripremi i platforma za online prijave

Do sada je Tuzlanskom kantonu od narudžbe putem Covax mehanizma uručeno ukupno 4920 doza vakcina od čega 1500 doza Pfizera i 3420 doza Astrazeneke. Sve vakcine su raspođene prema potrebama zdravstvenih ustanova gdje su još uvijek u fokusu prioritetne grupe. Privatne zdravstvene ustanove svoje spiskove za vakcinaciju dostavljaju Zavodu za javno zdravstvo i ti spiskovi se proslijeđuju domovima zdravlja u općinama gdje zdravstvena ustanova djeluje te će radnike iz privatnog zdravstvenog sektora vakcinisati nadležni domovi zdravlja.

Opet se ide na vakcinaciju prioritetnih kategorija, to su zdravstveni radnici, štićenici i uposlenici staračkih domova s obzirom da je donacijom Srbije Tuzlanskom kantonu pripalo 2000 doza što nije bilo dovoljno da se završi vakcinacija zdravstvenih radnika, kaže Jasmina Džambić Brkić, epidemiolog u Zavodu za javno zdravstvo TK.

Timovi porodične medicine u svakoj općini sačinili su spiskove za vakcinaciju osoba starijih od 65 godina tako da će nadležne ustanove čim završe sa vakcinacijom prvih prioritetnih skupina krenuti i sa vakcinacijom osoba starijih od 65 godina.

Naravno kao i od početka, kada imate situaciju da nemate dovoljan broj doza , uvijek među prioritetima tražite prioritete. Pa će tako ići po prioritetima stariji do 75 godina, pa stariji od 70, pa stariji do 65 i tako kao što smo u početku sa zdravstvenim radnicima prvo vakcinisali one u covid odjelima pa onda ostali po prioritetima, ističe dr.Brkić.

Tuzlanski kanton još uvijek nema jasan plan vakcinacije stanovništva niti platformu za online prijave građana koji se žele vakcinisati. Nadležni ističu da su počeli poduzimati određene aktivnosti u tom smijeru, no kada će građani dočekati završetke planiranja, pripremanja, razgovora i pregovora, još uvijek nije poznato.

Plan vakcinacije pravimo, sutra ćemo razgovarati o mehanizmu online uključivanja prijava građana u ovaj sistem vakcinisanja. Koordinaciono tijelo spremamo kao znak strateškog pristupa problemu sa kojim se teško nositi na nivou pojedinih štabova. Želimo sada da objedinimo rad svih štabova, kazao je Kadrija Hodžić, premijer TK.

Kao pomoć u prevazilaženju negativnih posljedica pandemija korona virusa Tuzlanski kanton je i ove godine od Vlade Federacije odnosno kredita MMF-a dobio nešto više od 38 miliona KM. Ova sredstva će najviše biti usmjerena na pomoć privrednicima koji su pretrpjeli najveću štetu zbog pandemije.

Druga pomoć je finansijski paket zdravstvenom sistemu od 9,5 miliona koji će biti raspoređeni na način da 5 miliona ide UKC a 4,5 miliona domovima zdravlja a ta sredstva će biti operativna tek u kasno ljeto, dodao je premijer.

A za saniranje ekonomskih šteta uzrokovanih pandemijom Federalno ministarstvo finansija je Tuzlanskom kantonu namijenilo oko 1,5 miliona KM od čega oko 870 000 za ekonomske štete u zdravstvenom sektoru. Za nadati se da će novac biti utrošen u navedene svrhe i onemogućiti kolaps kako zdravstvenog tako i privrednog sektora u našem kantonu.

RTV Slon