Večeras u akšam nastupa Lejletul-Bedr

Lejletu-Bedr nastupa večeras u akšam (28. aprila 2021. godine). Na brdu Bedr, blizu grada Medine, 17. ramazana, 624. godine dogodila se prva bitka u historiji islama.

Muslimana je u toj historijskoj bitki bilo 314, a njihovih neprijatelja, idolopoklonika je bilo 1.300. Iako brojčano slabiji, muslimani su, predvođeni Muhammedom, a.s., vojno porazili neprijatelje. O toj pobjedi se u Kur'anu kaže „Koliko je maloljudnih skupina koje su, voljom Božijom, ostvarile pobjedu nad mnogoljudnim skupinama, jer je Bog uz strpljive.“

Bitka na Bedru je inspiracija muslimanima i potvrda da brojčani odnos snaga nije presudan, već iskrena vjera i to je znak da je snaga u jedinstvu muslimana.

Svaka generacija ima neki svoj Bedr, uključujući i važne poslove u zajednici koje treba riješiti na kvalitetan način, ulažući maksimalne napore, kao što su borci na Bedru uložili maksimalne napore da odbrane svoje živote. Da odbrane svoje pravo na postojanje, na slobodu vjere, na život, imovinu. Svaka generacija mora maksimalno uložiti trud u zaštiti svoje zajednice, u napretku, prosperitetu.

U tom smislu danas treba razumijevati Bedr, tu veličanstvenu pobjedu. To je i pobjeda nad samim sobom. I post nam pomaže da se discipliniramo, da stavimo pod kontrolu naše snage, porive, strasti. I to je zapravo taj Bedr koji se razumijeva u ovom vremenu, borba sa samim sobom, sa svojim porivima. Sa svojim lošim navikama, osobinama, u cilju poboljšanja općeg ambijenta življenja. Ramazan nam pomaže da ova naša situacija, ambijent, budu prozračni, čisti. Pomaže nam da se družimo. To je smisao zajedničkih iftara, smisao mukabela, naših namaza u džematu, teravija. Da se razmjenjuju mišljenja, stavovi, da se pomaže drugima, da jačamo naš džemat, Islamsku zajednicu u cjelini.

Bedr je svjedočanstvo čovjekovih izazova i poteškoća kroz prostor kojim hodi, jer život jest jednako problem, život jest jednako izazov, život je i patnja. Primarna zadaća ljudske zajednice, džemata, jeste čuvanje Bedra i čuvanje vjere.

Za bedrovsku pobjedu potrebna je čvrsta vjera, odlučnost, disciplina, lični angažman i dova, upravo onako kako je postupio Poslanik islama u noći Bedra obraćajući se Allahu kratkom ali jezgrovitom dovom:

“Allahu moj! Podari mi obećanu pobjedu. Ako me neprijatelj pobijedi, zavladat će zabluda i nasilje i neće više biti onih koji će islam čuvati.”

Zato, ako želimo više bedrovskih pobjeda vratimo 17. noć ramazana tamo gdje je u našoj tradiciji i praksi pripadala, neka to bude ponovo noć naše pojačane brige za “džemate u dijaspori – za povratničke džemate”.

Simbolički kazano, naš hod kroz dunjalučku bašču omeđen je bedrovskim pobjedama ili uhudskim porazima .

Centralni događaj Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini povodom obilježavanja Lejletu-Bedra bit će održan u Ratnoj džamiji na Igmanu. BIR Televizija će emitovati specijalni program posvećen Bedru, i ova televizija će jedina prenositi program uživo iz džamije na Igmanu.