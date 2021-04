Voće koje možete jesti svaki dan

Možda deluje suludo jednom voću dati prednost u odnosu na druge vrste, jer redovno konzumiranje voća uopšte ima zaista brojne zdravstvene prednosti. Međutim, ako se pitate koje je voće najbolji izbor i koje vam pruža sve vrste hranjivih sastojaka u samo jednoj porciji, odgovor bi bio – maline.

Postoji nekoliko razloga zašto su baš maline najbolje voće.

Vlakna

Maline imaju najveću količinu prehrambenih vlakana.

Ako svakodnevno pojedete jednu šoljicu maline, dobićete osam grama vlakana, što je 32 odsto dnevne vrijednosti koja vam treba, piše Eat This, Not That.

Zašto su vlakna važna? Postoji mnogo razloga. Vlakna mogu da pomognu u izbacivanju toksina iz vašeg tijela. Mogu da vam pomognu u očuvanju zdravlja i izbjegavanju upala u crijevima, što kasnije može da rezultira autoimunim bolestima. A može vam čak pomoći da izgubite višak kilograma.

Vitamini

U malinama se nalazi čak 54 odsto preporučene doze vitamina C. Osim toga, one sadrže mangan, vitamina K, željezo, magnezij, fosfor, kalij, bakar, tiamin, kalcij, cink, ali i vitamine E, A i B6.

Antioksidansi

Maline su također nevjerovatno bogate antioksidansima, koji su, prema „Healthlineu“, važni za zdravlje vaših stanica koje se bore protiv oksidativnog stresa. Visok oksidativni stres povezan je sa različitim vrstama bolesti, poput karcinoma, dijabetesa i bolesti srca.

Izvor: N1