Zbog katoličkog Uskrsa očekuje se pojačan intenzitet prometa na graničnim prijelazima u BiH

S obzirom na to da vjernici slave katolički Uskrs, za vikend se očekuje pojačan intenzitet prometa na graničnim prijelazima u BiH, no radi svih epidemioloških mjera koje su na snazi, to zasigurno neće biti kao prethodnih godina za blagdane prije pandemije koronavirusa, potvrđeno je Feni iz Granične policije (GP) BiH. U proteklih sedam dana, odnosno od 24. do 31. marta, na ulazu u BiH evidentirano je ukupno 279.120 osoba, od čega je 188.999 stranih državljana i 90.121 državljana BiH, dok je u istom razdoblju, na izlazu iz BiH evidentirano ukupno 238.468 osoba, od čega je 157.412 stranih državljana i 81.056 državljana Bosne i Hercegovine. Na ulazu u BiH najviše je evidentiranih državljana susjednih zemalja, Republike Hrvatske, Republike Srbije i Crne Gore, s obzirom na to da je još uvijek na snazi odluka Vijeća ministara BiH pri kojoj državljani navedenih susjednih zemalja nisu dužni posjedovati PCR test prilikom ulaska u BiH ako ulaze direktno iz države čiji su državljani, a isto to vrijedi i za njihove supružnike i maloljetnu djecu ako su stranci. Što se tiče uvjeta ulaska u BiH, stranci koji ispunjavaju uslove ulaska u Bosnu i Hercegovinu propisane Zakonom o strancima, mogu ući u BiH uz predočavanje negativnog nalaza PCR testa na virus SARS-COV-2 koji nije stariji od 48 sati do dolaska na granični prijelaz BiH. Bez predočavanja negativnog nalaza PCR testa na koronavirus u BiH također mogu ući posada i kabinsko osoblje zrakoplova čije je krajnje odredište BiH, vozači i suvozači teretnih vozila tijekom obavljanja međunarodnog transporta robe u cestovnom prometu uz uvjet da njihov boravak u Bosni i Hercegovini ne traje dulje od 12 sati, posade teretnih vlakova i brodova u međunarodnom prometu, diplomatsko-konzularno osoblje i osoblje međunarodnih organizacija pri obavljanju njihovih službenih dužnosti, a koje tokom ulaska u BiH mora posjedovati i predočiti odgovarajuću važeću putovnicu. U ovu kategoriju spadaju i službe i timovi civilne zaštite kada je njihov ulazak u BiH žuran i neodgodiv, pripadnici vojnih snaga država članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje sudjeluju u Partnerstvu za mir i pripadnici Stožera NATO-a i EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, čelnici država i vlada i članovi njihovih delegacija čiji je dolazak i odlazak iz BiH najavljen GP-u BiH diplomatskim putem ili putem protokola nadležnog tijela Bosne i Hercegovine. Pod navedenim uvjetima u zemlju bez predočavanja testa mogu ući i stranci koji tranzitiraju preko teritorija BiH radi povratka u zemlju uobičajenog boravka, bez zadržavanja na teritoriju naše zemlje, i maloljetni stranac čiji je roditelj državljanin BiH, kao i stranac koji je supružnik državljanina Bosne i Hercegovine. Važno je napomenuti da bh. državljani nisu obvezni posjedovati nalaz PCR testa na virus SARS-COV-2 prilikom ulaska u BiH, a svi oni koji ispunjavaju uvjete ulaska u BiH obvezni su pridržavati se uputa i poštovati sve naredbe nadležnih epidemioloških službi, potvrdila je za Fenu glasnogovornica Granične policije BiH Franka Vican.