Zvaničnik sada negira izjavu da kineske vakcine nemaju visoku stopu zaštite

Direktor Kineskog centra za kontrolu zaraznih bolesti Gao Fu je negirao da je jučer izjavio da kineske vakcine nemaju visoku stopu zaštite protiv koronavirusa.Njegova izjava da je priznao da kineske vakcine nisu mnogo učinkovite je objavljena širom svijeta. Sada tvrdi da se desio, kako je rekao, nesporazum.

U intervjuu za list Global Times je kazao da je obrazložio svoju naučnu viziju dok naučnici raspravljaju o učinkovitosti vakcina, a koja se odnosi na to kako poboljšati njihovu učinkovitost, kako poboljšati proces vakcinacije i da li se moguće vakcinisati sa različitim vakcinama tj. sa dvije doze različitih proizvođača.

“Stopa učinkovitosti zaštite vakcinama je širom svijeta nekada visoke, a nekada niska. Pitanje za naučnike širom svijeta jeste kako poboljšati učinkovitost. S tim u vezi, predlažem da možemo razmotriti da prilagodimo vakcinaciju okolnostima. To se odnosi na vremenski interval između vakcinacije prvom i drugom dozom, te prihvatanje vakcinacije različitim vakcinama”, ukazao je Fu.

Prema njegovim riječima, s obzirom na to da se čovječanstvo prvi put susreće sa ovom vrstom koronavirusa, postoje problemi u vakcinaciji koje treba proučiti.

Napomenuo je da se prvi put vrši vakcinacija protiv koronavirusa novom vrstom vakcina, što ranije nije bio slučaj. Istakao je da je u budućnosti potrebno raditi na pobolljšanju vakcina.

“Da smo vakcine protiv koronavirusa razvijali na tradicionalan način, onda one ne bi bile razvijene kroz godinu dana. To se uspjelo uraditi u nekoliko mjeseci i to se desilo prvi put u historiji. Mnogo je naučnih pitanja kojima se treba baviti”, naglasio je Fu.

U Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) traže da vakcine budu minimalno 50 posto učinkovite. Kvalificirani prag za upotrebu vakcina širom svijeta je minimalno 70 posto.

Fu je pozvao ljude da se vakcinišu podsjetivši da su koristi od vakcinacije mnogo veće od rizika. Također je pozvao na poštenu distribuciju vakcina zaključivši da ako svijet ne podijeli vakcine, onda će virus podijeliti svijet.