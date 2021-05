Ako zapalite cigaretu u kafiću, to će vas stajati 100, a vlasnika kafića 2500 KM

Zakon o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje usvojen je u srijedu na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH s čak 63 glasa. Da bi stupio na snagu, mora proći i u Domu naroda federalnog Parlamenta, piše Večernji list BiH.

Rigorozna ograničenja

Ovim zakonom zabranjuje se upotreba svih duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, osim duhana za žvakanje i duhana za šmrkanje, u svim zatvorenim javnim prostorima, mjestu rada i u javnom prijevozu, kao i u privatnim sredstvima prevoza u kojima se nalaze maloljetne osobe. – Provođenje zabrane pušenja obavezni su osigurati vlasnik i korisnik prostora. U prostorima mora biti postavljen grafički znak zabrane pušenja i tekst “zabranjeno pušenje”.

Ne smiju biti postavljene pepeljare ili druge posude koje mogu služiti za odlaganje pepela – navodi se, prenosi Avaz. Pušenje će biti dopušteno za korisnike usluga u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, u drugim ustanovama koje pružaju psihosocijalnu rehabilitaciju osobama s duševnim smetnjama, u ustanovama za palijativnu njegu, ustanovama za njegu starih osoba, kao i u ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne, ako i kada mogu biti uspostavljene posebne prostorije za pušenje odvojene od nepušačke zone, kao i u zračnim lukama.

Visine kazni

Zakonom je definirana i zabrana reklamiranja duhanskih proizvoda, a predviđene su i kazne. – Novčanom kaznom od 2000 do 5000 maraka kaznit će se pravna osoba koja ne zabrani uporabu duhanskih proizvoda. Od 300 KM do 1000 KM kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi. Od 500 do 2500 maraka kazna je za vlasnika i korisnika prostora. Od 1500 do 5000 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja ne odredi posebnu prostoriju za pušenje. Od 10.000 do 15.000 maraka kaznit će se za prekršaj gospodarsko društvo i druga pravna osoba koja se bavi proizvodnjom, uvozom i prometom duhanskih proizvoda ako ne istakne podatke, odnosno prodaje duhanske proizvode suprotno člancima ovog zakona – objašnjeno je.

Sa 100 maraka kaznit će se osoba koja zapali cigaretu u zatvorenim javnim prostorima, mjestima rada i u javnom prijevozu. – Pozdravljamo odluku parlamentaraca i zahvaljujemo što su stali na stranu zdravlja i tako opravdali povjerenje građana. Vjerujemo da izaslanici Doma naroda dijele istu odgovornost i podržavaju unaprjeđenje javnozdravstvenih politika koje spašavaju ljudske živote – istaknuli su iz udruge “Progresivni razvoj organizacija i individua” (PROI), koja je od početka sudjelovala u izradi ovog zakona. Predsjednik Udruge hotelijera i restoratera BiH Amir Hadžić za Avaz je kazao kako ugostitelji nisu protiv zakona, ali kako se trebao sačekati oporavak ugostiteljsko-turističke oblasti.