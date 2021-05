COVID-19 / Ulazak u Sloveniju ovisi o tome koju ste vakcinu primili, evo pravila

Slovenija ima detaljna pravila za ulazak u zemlju za one koji žele prijeći granicu na temelju toga što su cijepljeni.

Tako se u tu zemlju može ući sa samo jednom dozom AstraZenece, uz protek 21 dana od cijepljenja, ali ne i s jednom dozom Pfizera i Moderne.

Sa ta dva cjepiva može se u Sloveniju ući tek ako su primljene obje doze.

Pritom, za Modernu od druge doze treba proći 14 dana, a za Pfizer je dovoljno sedam.

Graničnoj policiji treba pokazati potvrdu o cijepljenju.

Detaljna pravila izdana su i za cjepiva drugih proizvođača, a sve ih možete pogledati niže.

Cijepljene osobe mogu ući u Sloveniju ako su:

prije najmanje sedam dana primili drugu dozu BioNTech/Pfizer

prije najmanje 14 dana primili drugu dozu Moderne

prije najmanje 21 dan primili prvu dozu AstraZenece

prije najmanje 14 dana primili dozu Johnson & Johnsona

prije najmanje 14 dana primili drugu dozu Sputnika V

prije najmanje 14 dana primili drugu dozu Sinovaca

prije najmanje 14 dana primili drugu dozu Sinopharma.

Uvjet svejedno ostaje neodgodiv posjet ili posao, a turistički se odlasci i dalje ne smatraju opravdanim razlogom za ulazak u Sloveniju.

Onima koji nisu cijepljeni i dalje ostaje mogućnost negativnog PCR testa koji ne smije biti stariji od 48 sati ili pozitivnog PCR testa na koronu koji mora biti stariji od 21 dan i ne smije biti stariji od šest mjeseci.

Bez testa i potvrde o cijepljenju moguće je u Sloveniju ući zbog tranzita, a zemlju se mora napustiti unutar 12 sati.

Janša: Mislim da ćemo ovo ljeto imati mali broj restrikcija

Slovenski premijer Janez Janša najavio je kako očekuje da će do 15. lipnja epidemija koronavirusa u toj zemlji biti pod kontrolom, pozvavši se pritom prije svega na novu dinamiku pristizanja cjepiva.

U Sloveniji je u zadnja 24 sata, uz smanjeni opseg testiranja, potvrđeno 209 novih zaraza koronavirusom te petero preminulih među oboljelima.

“Ovo nije kraj epidemije, ali s obzirom na novu dinamiku isporuke cjepiva, možemo realno računati da će se to dogoditi sredinom lipnja”, kazao je Janša u izjavi prilikom posjeta bolnici u Slovenj Gradecu, no upozorio je da se do tada treba pridržavati propisanih mjera.

Po njegovim riječima, sada povoljnija epidemiološka situacija ne smije dovesti do opuštanja, posebno s obzirom na nove varijante virusa.

“Ne smijemo misliti da je svemu kraj, ali smo blizu toga”

“Molim sve da do 15. lipnja primjenjuju preventivne mjere. Ne smijemo misliti da je svemu kraj, ali smo blizu toga”, naveo je slovenski premijer, dodavši kako smatra da će ovoga ljeta biti moguće živjeti bez većih ograničenja i restrikcija.

“Ako učinimo sve što je u našoj moći, ovog ćemo ljeta imati relativno mali broj restrikcija, slično kao prošle godine”, ocijenio je slovenski premijer.

Slovenska vlada objavila je da je u nedjelju, s 1380 testova, potvrđeno samo 209 novih zaraza, a postotak pozitivnih nalaza pao je na 15.1 posto, sa skoro 20, koliko je bio dan ranije.

Aktivnih slučajeva sada je u zemlji 9503, no u bolnicama je i dalje visokih 605 hospitaliziranih covid-pacijenata, od čega 152 na intenzivnim odjelima, premda se broj zadnjih dana više ne povećava. Trenutno 14-dnevna incidencija zaraze u Sloveniji na sto tisuća stanovnika iznosi 448.

Ukupan broj preminulih povećao se na 4263, a do sada je protiv covida-19 cijepljeno 427.449 ljudi, odnosno oko 23 posto, dok je obje doze cjepiva dobilo 10 posto ukupnog stanovništva, prenosi Index.