U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano i toplije vrijeme sa temperaturom vazduha do 25 stepeni Celzijusovih.

Uveče i u toku noći na sjeveru je moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi.

Jutarnja temperatura vazduha od šest do 12, na jugu i sjeveru do 14, a najviša dnevna od 16 do 22, na sjeveru i istoku oko 25 stepeni.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni.