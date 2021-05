Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 08 sati: Srebrenik, Gradačac i Tuzla 11stepeni.

Danas u našoj zemlji, prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana u Bosni porast oblačnosti, što poslije podne ili u večernjim satima može uvjetovati lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, na momente i pojačan zapadnog smjera. Najviša dnevna od 15 do 22, na jugu do 24 stepena.