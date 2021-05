Evo kolike su šanse da potpuno cijepljena osoba prenese koronu

Ono što još uvijek zabrinjava su novi sojevi koronavirusa, kao i koliko cjepivo štiti imunokompromitujuće osobe. Na temelju novih smjernica američkog Centra za kontroli i sprječavanje bolesti (CDC), potpuno cijepljene osobe ne trebaju nositi masku na otvorenom i u većini zatvorenih prostora.

Svoju odluku CDC temelji na velikoj studiji provedenoj u cijeloj zemlji. Novo istraživanje otkrilo je da cjepiva Moderna i Pfizer pružaju 94 posto zaštite zdravstvenim radnicima koji se nalaze na prvoj liniji obrane od koronavirusa. Samo jedna doza pružila je 82 posto zaštite.

Upravo je to utjecalo na odluku CDC-a da ublaži smjernice vezane za nošenje maski, piše CNN. „Novi izvještaj pružio nam je najsveobuhvatnije informacije do danas o covidu-19“, rekla je direktorica CDC-a Rochelle Walensky i dodala: “Cjepiva protiv covida-19 efikasna su u sprečavanju razvoja bolesti, posebno teških oblika, kao i smrti. Također, cjepivo smanjuje rizik od širenja virusa.

” Nakon što su sedmicama ljude upozoravali da i cijepljene osobe u nosu, ustima i grlu mogu nositi virus, ali i da ga mogu širiti i prenostiti na druge, CDC je objavio da dokazi govore da je to malo vjerojatno, prenosi N1. Razlog leži u virulentnosti, odnosno zaraznosti. Najmanje tri velike studije pokazale su da potpuno cijepljene osobe na testu nisu pozitivne na koronavirus što znači da ga ni ne prenose, i to bez obzira na to imaju li simptime ili ne.

Krajem marta objavljena je studija koja je obuhvatila oko 4.000 zdravstvenih radika koji su se testirali na tjednoj bazi. Jedino su tako mogli otkriti je li netko zaražen, a da je bez simptoma. Oko 63 posto njih bilo je potpuno cijepljeno, dakle primlilo je obje doze cjepiva. Samo 11 posto imalo je asimptomatske infekcije. Oni koji su dobili obje doze imali su 90 posto manje šanse od zaraze, a oni koji su dobili jednu dozu oko 80 posto.

Slična je studija gotovo istovremeno provedena u Izraelu i objavljena u časopisu Nature Medicine, pokazuje da su potpuno cijepljene osobe slabo virulentne, odnosno da je mnogo manja vjerojatnost da će nekome prenijeti virus. “Ove procjene, provedene u različitim studijama na većem broju ljudi i na širem geografskom području od kliničkih studija, neovisno potvrđuju efikasnost američkih cjepiva, Moderna i Pfizer, među zdravstvenim radnicima“, kažu iz CDC-a.

Kako se sve više građana cijepi rizik od infekcije pada, kaže dr. Peter Hotez, stručnjak za cjepiva i dekan medicinskog studija u Houstonu. Prema svim dostupnim podacima, vrlo je mali rizik da potpuno cijepljene osobe prošire virus. Ono što još uvijek zabrinjava su novi sojevi koronavirusa, kao i koliko cjepivo štiti imunokompromitujuće osobe. Također, CDC naglašava da još nije do kraja jasno koliko dugo traje zaštita cjepiva iako studije upućuju na to da se radi o najmanje šest mjeseci, a vjerojatno i duže.