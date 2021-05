I danas vam treba kišobran, od sutra više sunca i toplije

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme sa kišom u Bosni i sjeveru Hercegovine.

U većem dijelu Hercegovine povremeno je moguć lokalni pljusak, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10 stepeni, na jugu zemlje do 13. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18 do 22 stepena.

U Sarajevu oblačno sa kišom. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 7, a najviša dnevna oko 11 stepeni.

U petak u Bosni i Hercegovini se prognozira sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera.