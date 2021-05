Italija podržava mlade u Bosni i Hercegovini u partnerstvu sa UNDP-om

Ambasador Italije u Bosni i Hercegovini (BiH), Nj.E. Nicola Minasi, i rezidentna predstavnica Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u BiH, Steliana Nedera, potpisali su sporazum o realizaciji novog projekta pod nazivom “BRIDGE – Building relations for intercultural dialogue in Bosnia and Herzegovina”.

Cilj projekta, ukupnog iznosa od gotovo 800.000,00 EUR, je ulaganje u interkulturni dijalog i premošćivanje socijalne distance između različitih zajednica u zemlji, prvenstveno angažiranjem s mlađim generacijama. Mladi iz različitih sredina i zajednica bit će povezani ekološkim i kulturnim aktivnostima, avanturističkim turizmom i zaštitom okoliša, s ciljem podrške održivom razvoju i turizmu i promociji nevjerovatnih turističkih potencijala Bosne i Hercegovine.

Projekt doprinosi jednom od ključnih prioriteta Okvira saradnje za održivi razvoj 2021-25 u Bosni i Hercegovini, socijalnoj koheziji, pružajući podršku aktivnim i inkluzivnim zajednicama i civilnom društvu za održivi dijalog među građanima.

“Jako sam sretan što, zajedno s UNDP-om, pokrećemo projekat BRIDGE kako bismo pomogli posebno mladim ljudima da rade zajedno na projektima koji će biti usmjereni na pomirenje. U zemlji vidimo ogroman potencijal za mlade da budu aktivni i želimo im pomoći da ostvare taj potencijal”, kazao je ovim povodom Nicolo Minasi, ambasador Italije u BiH.

Projekt će također olakšati uspostavljanje „Igara za mlade bez nacionalnih granica Via Dinarica“, u partnerstvu s lokalnim vlastima, školama, sportskim udruženjima, udruženjima mladih, planinskim i turističkim udruženjima i medijima. Italija je glavni donator, zajedno sa SAD-om, programa „Via Dinarica“ kojim upravlja UNDP.

“Ako se mladim ljudima i njihovim porodicama iz različitih sredina kontinuirano budu pružale mogućnosti za međusobnu interakciju kroz aktivnosti učenja, kulture, umjetnosti, prirode i zabave, to će pomoći u izgradnji mostova preko socijalnih i kulturnih podjela te odvesti mlade u budućnost izgrađenu na povjerenju, boljem znanju i prihvatanju razlika“, izjavila je Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH.

Među različitim aktivnostima koje bi se trebale održati u narednim mjesecima, projekt će razviti i digitalnu aplikaciju za informiranje mladih o kulturnom, prirodnom i povijesnom naslijeđu BiH, uspostaviti „TED Youth Talk“ za Bosnu i Hercegovinu i organizirati „Nacionalno omladinsko prvenstvo u znanju“ među svim srednjim školama u zemlji, u saradnji sa partnerskim TV programom, koji će, također, uključiti nevladine organizacije iz cijele zemlje.

Italija i UNDP potvrđuju svoju snažnu posvećenost podršci održivom razvoju u Bosni i Hercegovini i ulaganju u mlade, obrazovanje, interkulturni dijalog i nacionalno pomirenje kako bi se oslobodio puni potencijal ove zemlje.