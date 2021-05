Izdat žuti meteoalarm zbog grmljavine

Meteoalarm izdao je za danas žuto upozorenje za područje Sarajeva, Mostara, Tuzle, Bihaća i Livna, zbog moguće grmljavine.Žuto upozorenje ukazuje na potencijalno opasne vremenske prilike koje nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako se praktikuju aktivnosti koje su izložene meteorološkim rizicima.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20, na jugu do 24 stepena. I sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 14 i 20, na jugu do 22 stupnja.

Nestabilno vrijeme nastaviće se I u narednim danima. Prema najavama meteorologa, za sada ni jedan model ne vidi stabilizaciju do 25. maja.