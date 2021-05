Jedino čovjek može proizvesti krv – darujte je

Crveni križ Srebrenik je 25. maja organizovao redovnu akciju darivanja krvi kojoj su se odazvala 62 dobrovoljna davalaca od kojih je njih 47 darovalo najdragocjeniju tečnost, dok je njih 15 odbijeno zbog zdravstvenih razloga.

Sekretar CK Srebrenik Faketa Ibrić kaže da je od početka pandemije opao broj davalaca krvi, što je donekle opravdan razlog, ali da je ova akcija pokazala da se situacija s darivanjem krvi stabilizuje i, što je veoma bitno da se odazvao veliki broj mladih davalaca. Ističući važnost darivanja krvi za one kojima je potrebna, podsjetila je takođe i korisnost ovog čina za same davaoce, obzirom da je to za sve njih mini sistematski pregled, pa se tako na vrijeme mogu otkriti eventualni zdravstveni problem.

Foto:arhiva

Posebno izdvaja Nihada Mešića iz Lisovića, radnika rudnika, koji je 112 puta darovao krv, zbog čega je prošle godine dobio “Zlatni znak” od CK FBiH. Gradski Crveni križ je ove godine nominovao Mešića za humanist godine grada Srebrenika. Naredna akcija planirana je 21. septembra, a 30. novembra organizovaće se u Mješovitoj srednjoj školi Srebrenik. Jedino čovjek može proizvesti krv i time spasiti nečiji život, zato se pridružite armiji humanih i savjesnih dobročinitelja, darujte ono što imate, a što svima nama može nekada zatrebati.