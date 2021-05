Mirza Selimović o koncertu sa Harijem Varešanovićem: “Meni je srce bilo puno”

Pobjednik osme sezone muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“, Mirza Selimović, uvijek je isticao da su mu uzori Zdravko Čolić, Hari Varešanović i Dženan Lončarević. Dok se takmičio u popularnom muzičkom šou programu uglavnom je izvodio njihove hitove koji svakodnevno sluša i pjeva ih na svojim nastupima.

Međutim, kada mu slobodno vrijeme dozvoljava ume i da ode na njihove koncerte radi uživanja, pa je tako sasvim spontano gostovao na koncertu Harija Varešanovića.

„Ja sam se čuo s njim da popijemo kafu jer sam bio u Beogradu, a on me je pozvao da pjevam na njegovom koncertu. To se desilo potpuno spontano, a meni je srce bilo puno“, pohvalio se Selimović u današnjoj emisiji „Grand Specijal“.

Podsjetimo, Mirza Selimović u „grandovom“ takmičenju prvi put je izveo pjesmu Dženana Lončarevića „Nikome ni reč“, pa je od prve večeri postao favorit jer je zadobio publiku širom Balkana.

(Express/nova.rs)