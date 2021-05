Nastavlja se nestabilno vrijeme

Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima sa kišom i pljuskovima u sjevernim i centralnim dijelovima.

U Hercegovini nešto manje oblačnosti i bez padavina. Tokom dana, kiša i pljuskovi se očekuje u većini područja. U večernjim satima, prestanak padavina.

Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na jugu do 15, a najviša dnevna od 10 do 17, na jugu do 20 stepeni.

Jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna temperatura oko 17 stepeni.

nestabilno vrijeme zadržat će se do subote kada nas, prema najavama meteorologa, očekuje sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.