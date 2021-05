Obavijest za pčelare

Obavještavaju se pčelari sa područja grada Srebrenika koji su upisani u Registar pčelara i pčelinjaka FBiH, da su shodno odredbama Pravilnika o pčelarstvu („Službene novine FBiH“, br: 31/18), obavezni ažurirati podatke u Registru pčelara i pčelinjaka FBiH. Ažuriranje podataka počinje od 15.4.2021. godine, a krajnji rok za ažuriranje podataka propisan Pravilnikom o pčelarstvu („Službene novine FBiH“, br: 31/18) je do 15.5.2021. godine i obavljat će se u prostorijama Službe za poduzetništvo, lokalni razvoj i investicije (III sprat zgrade Gradske uprave grada Srebrenik) svaki radni dan od 8,00 do 16,00 sati. Uslov za ažuriranje podataka u Registru pčelara su ažurirani podaci u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata izvršeni do 31.03.2021. godine. Upis u Registar pčelara i pčelinjaka FBiH, kao i ažuriranje, odnosno prijava promjena podataka u Registru je preduslov za ostvarivanje prava na podsticaje u oblasti poljoprivrede.