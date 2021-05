Objavljena srednjoročna prognoza: Evo kakvo nas vrijeme očekuje do sredine juna

Prognostički modeli i dalje ne nude ozbiljniju promjenu vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini, budući da je atmosfera i dalje nestabilna, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Od srijede, 2. juna, stabilnije. Prognozira se promjenjivo oblačno i sunčano. Uslovi za pojavu lokalnih pljuskova su mali, ali nisu isključeni.

U jutarnjim satima na sjeveru i dalje svježe, a tokom dana nešto toplije u odnosu na prethodne dane. Minimalne jutarnje temperature variraće od 4 do 9 stepeni Celzijusa u sjevernim dijelovima, na jugu zemlje do 15. Najviše dnevne temperature između 19 i 25 stepeni Celzijusa, u Hercegovini do 27.

U periodu od 7. do 14. juna očekuju se nestabilne vremenske prilike. U jutarnjim satima pretežno sunčano, a u drugom dijelu dana uz razvoj oblačnosti mogući su lokalni pljuskovi. Minimalne temperature biće u rasponu od 10 i 15 stepeni na sjeveru, do 18 u Hercegovini. Maksimalne temperature kretaće se između 23 i 28 stepeni u sjevernim dijelovima, na jugu Hercegovine do 31 stepen Celzijusa.