Oblačno s kišom, razvedravanje u drugom dijelu dana

U Bosni će u prvom dijelu dana preovladavati pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku dana postepeno razvedravanje. U jutarnjim satima i dio prijepodneva očekuje se kiša i pljuskovi sa grmljavinom. U Hercegovini malo do umjereno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima na sjeveru Hercegovine su mogući pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni. Jutarnja temperatura od 8 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 14 do 20, na jugu od 20 do 26 stepeni, prognozira Federalni hidrometeorološki zavod.

Mada će vremenske prilike biti nestabilnije, opća slika će se ipak djelimično poboljšati, intenzivnije u drugom dijelu dana. Tokom prijepodneva, povremeni pljuskovi će pretežno djelovati na lošije raspoloženje kod većine populacije. Sa osvježenjem u vidu nižih temperatura, osjet sparine neće biti suviše izražen i uz umjereno sjeverno strujanje bit će ugodnije većim dijelom dana.

Sutra jutro sunčano uz postepeno naoblačenje tokom dana. Poslije podne i u večernjim satima u Bosni je moguća kiša. Jutarnja temperatura od 7 do 14, na jugu do 18, a dnevna od 17 do 22, na jugu od 23 do 28 stepeni.

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme sa kišom poslije podne i u večernjim satima. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu do 17, a dnevna od 16 do 22, na jugu do 26 stepeni.