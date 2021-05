Ove godine upis na Univerzitet u Tuzli uz prijemni ispit

Univerzitet u Tuzli privodi kraju pripreme za upis nove generacije studenata, saopćeno je danas na press konferenciji. Ove godine na Akademiji scenskih umjetnosti i svim fakultetima bit će održani prijemni ispiti. Upis je planiran na 46 studijskih programa I ciklusa, 47 studijskih programa II ciklusa i 24 studijska programa III ciklusa.

Ovih dana Vladi Tuzlanskog kantona bit će upućen Plan upisa. Na press konferenciji nije saopćen broj studenat koji će biti u Prijedlogu, ali je rečeno da se očekuje da upis bude na prošlogodišnjem nivou, kada je upisano nešto više od 1 700 brucoša.

“Ove godine Univerzitet u Tuzli pokreće i nove studijske programe. Oni studijski programi koji su trenutno u procesu licenciranja, bit će ih još, samo što trebaju da prođu određenu proceduru, oni koji su trenutno u procesu licenciranja su Studijski program “Sportski trener” na I ciklusu studija na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport i Studijski program “Ekomonitoring i biodetekcija voda” na Odsjeku biologija, Prirodno-matematičkog fakulteta UNTZ, na drugom ciklusu Studija. Ostali fakulteti i Akademija su proveli i još uvijek provode aktivnosti vezane za inoviranje trenutnih studijski programa, na koje će biti upisani studenti u sljedećoj akademskoj godini” ističe profesorica Vesna Bratovčić, prorektorica za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu Univerziteta u Tuzli.

Ovih dana provodi se intenzivna kampanja kako bi srednjoškolci maturanti dobili kvalitetne informacije o tome šta i u kojim uslovima mogu studirati na 12 fakulteta i jednoj Akademiji Univerziteta u Tuzli. Osim medijske promocije javnost ima priliku i za virtuelnu posjetu Univerzitetu u Tuzli.

“Ona će se dešavati u periodu od 26.5. do 4. 6. svaki dan u peirodu od 10.00 do 11.30. Putem live streama i facebook aplikacije će potencijalni studenti, dakle maturanti i maturantice, njihovi roditelji i šira javnost moći da se direktno uključe u emisije, bit će po dva termina u tom periodu od 10.00 do 10.30 i od 10.30 do 11.30, kada će se predstaviti menadžmeni fakulteta, studenti fakulteta, odnosno oni će predstaviti sve ono što ti fakulteti i Akademija nude našim potencijalnim studentima” ističe profesorica Bratovčić.

Inače, u cilju unapređenja naučno-nastavnog procesa na Univerzitetu u Tuzli ove godine su, u skladi sa ciljevima zacrtanim u sedmogodišnjoj Strategiji razvoja, usvojenoj krajem prošle godine, napravljeni iskoraci u pravcu digitalizacije Univerziteta.

“Studenti, a i budući studenti UNTZ, trebaju da znaju da je već kreiran modul koji se odnosi na elektronsku prijavu ispita za studente. Zatim, napravili smo modul koji se odnosi na elektronsko praćenje prolaznosti na pojedinim predmetima na fakultetima i trenutno je u fazi implementacija i verifikacija modula koji se odnosi na elektronsko praćenje naučnih i stručnih projekata na fakultetima” kazao je na današnjoj press konferenciji profesor Nermin Sarajlić, prorektor za naučno-istraživački rad Univerziteta u Tuzli.

Nakon što Vlada Tuzlanskog kantona da saglasnost na Plan upisa za narednu akademsku godinu slijedi Konkurs za upis. Prvi upisni rok na Univerzitetu u Tuzli očekuje se u prvoj polovici juna.

(RTVTK)