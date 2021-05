Pobjeda juniora i poraz kadeta Gradine u duelima sa Slobodom

U okviru redovnog kola lige mladih RKS Tuzla omladinci Gradine gostovali su u Tuzli kod svojih vršnjaka iz Slobode te zabilježili polovičan učinak. Kadeti su zabilježili novi poraz dok su svoju treću uzastopnu pobjedu zabilježili juniori Gradine. U veoma uzbudljivoj utakmici više znanja pokazali su juniori Gradine koji su svoje vršnjake iz Slobode pobijedili tijesnim rezultatom 73:71.

“- Ne mozemo se oteti utisku da je ekipa Slobode podcijenila ekipu Gradine očekujući siguran trijumf. Da tako neće biti pokazalo se od samog pocetka kada je na kraju prvog period igre na semaforu stajalo 18:17 za Gradinu. Do poluvremena ostala je ista rezultatska prednost pa se u drugom poluvremenu odigrala velika borba na oba kraja terena. Vecim dijelom susreta igralo se koš za koš da bi minut i po do kraja utakmice Gradina se “odlijepila” na +6 poena razlike. Ipak, uporni domaćini vraćaju rezultatsku neizvjesnost 20 sekundi do kraja susreta, kada je rezultat bio 71:71. U zadnjem napadu, poletni Zahirović probija odbranu Slobode i asistira kapitenu Mujkiću koji uz zvuk sirene polaže loptu u koš za pobjedu juniora Gradine nad Slobodom rezultatom 73:71. Svi igrači koji su nastupili dali su i više od svog maksimuma, a predvodili su ih odlični Zahirović s 25 poena, Mustafić s 19 te Kešetović i Mujkic s po 8 postignutih poena, objavljrno je na stranici KK “Gradina” Srebrenik. Ovom pobjedom Gradina je izbila na prvo mjesto u grupi C. Naredno kolo omladinci Gradine gostuju kod ekipe Živinica.