Počela eksterna matura u TK: Rezultati će se bodovati za upis na fakultet

U srednjim školama Tuzlanskog kantona počela je eksterna matura. Ove godine bit će provedena u svim gimnazijama, tehničkim i umjetničkim školama.

Maturanti u srednjim školama svoje znanje stečeno kroz četverogodišnje školovanje pokazuju kroz eksternu maturu. Integralni dio testiranja već je obavljen. Pitanja su ista za sve učenike.

”Ovo je prvi put da eksternu maturu polažu i gimnazije koje imaju tradiciju 17 godina koje organizuju, ali prvi put zajedno rade sa tehničkim školama TK. Danas učenici, njih prijavljenih 2.607 učenika polaže integralni test”, kaže Zlatko Ibrišimović, stručni savjetnik za obrazovanje u Pedagoškom zavodu TK.

Pored integralnog dijela, zavisno od škole, učenici završnih razreda će biti testirani i prema stručnim predmetima. Taj segment eksterne mature bit će obavljen 7., 9. i 11. juna.

”Što se tiče gimnazija, to je integralni test i prvi i drugi izborni predmet, a što se tiče tehničkih škola to je danapšnji integralni test koji se sastoji od bhs jezika, stranog jezika i matematike, a druga dva dana su prvi i drugi predmet u funkciji struke”, navodi on.

Ove godine zbog korona virusa odnosno online i kombinovane nastave, bilo je teže pripremiti se za eksternu maturu, ali spremni su.

”Mislim da su se učenici jako dobro snašli, iz razloga što su fleksibilniji, naučili su da odgovoraju na sve svoje zadatke, mislim da će njihov odgovor na ovu eksternu maturu biti jako dobar”, ističe Mirnes Avdić, v.d. direktora Srednje medicinske škole Tuzla.

Rezultati ove provjere znanja učenika će se vrednovati prilikom upisa na fakultet. Tako će učenici koji budu položili eksternu maturu moći dobiti 5 bodova prilikom upisa na visokoobrazovnu ustanovu od mogućih 100.

”Prema Pravilniku koji je usvojio Senat Univerziteta u Tuzli to će biti jedan od kriterija za upis, pored obaveznog prijemnog ispita i što je još važno i uspjeha svih brucoša u srednjoj školi, jer se ne vrednuje samo matura nego i sve ono što su radili protekle četiri godine”, navodi Nihada Delibegović Džanić, predsjednica Glavne matualne komisije.

Učenici završnih razreda srednjih škola koji dolaze iz kantona gdje se eksterna matura ne polaže, imaju mogućnost prijave i polaganja te vrste provjere znanja na području Tuzlanskog kantona. Ukoliko to ne učine, a žele upisati tuzlanski Univerzitet gube pravo na dodatnih pet bodova koje bi imali da su položili eksternu maturu.

”Sve prilike su imali i sva obavještenja su jasno naznačena, da se eksterna matura može polažati ukoliko iskažete za nju interes. Ali kao i svi drugi kriteriji predmeta koji su značajni za studij, ukoliko ih niste imali prilikom srednjoškolskog obrazovanja, neće vam se vrednovati”, kaže Delibegović Džanić.

Rezultati eksterne mature u TK koristit će nadležnim organima za buduće pravce osmišljavanja obrazovnog procesa.

”Nama obrazovnim vlastima, Pedagoškom zavodu, rezultati ove mature će dati smjernice, dat će neku vrstu dijagnoze na kom nivou se nalazi naše obrazovanje da bi znali u kojem pravcu djelovati, kako poboljšati sve ono što smo tokom ove i prošle godine izgubili”, kaže Elvis Baraković, ministar obrazovanja i nauke TK.

Prosječna ocjena eksterne mature u školama u kojima se polagala prije početka pandemije korona virusa bila je 3,44, a očekivanja su da će tako biti i ovaj put.

RTV Slon