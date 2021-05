Policijski sat od danas ili od sutra?

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je danas odluku o skraćenju trajanja ograničenja kretanja. Prema novoj odluci, kretanje je zabranjeno od 23 do 05 sati. Istakao je da odluka na snagu stupa od večeras – ukoliko je u toku dana donesu i Kantoni.

Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić obratio se tim povom javnosti istakavši da je usvojen i prijedlog Kriznog štaba-

”Vlada je usvojla nove mjere na prijedlog Kriznog stožera. Mjere su izmijenjene utoliko što je dozvoljeno na otvorenom do trideset osoba da se nalazi. Stara mjera je bila do 20. Zabranjeno je kretanje od 23 sata do 5 sati ujutro. To su novosti. Vlada je usvojila prijedlog, odluku o usvajanju programa utroška sredstava gdje je u tekućim transferima drugim nivoima vlasti predviđeno 60 miliona za pomoć zdravstvenim ustanovama”, rekao je ministar Mandić.

Pojasnio je da će odluka o zabrani kretanja stupiti na snagu kada je donesu Kantoni.

”Mi nalažemo vladama kantona da donesu ovakvu odluku i ako budu ažurni, odluka važi od danas od 23 sata”, istakao je Mandić.

Podsjećamo, proteklih sedmica zabrana kretanja odnosila se na period od 21 do 05 sati.