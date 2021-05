Primijećen medvjed na Majevici – Šteta već učinjena

Nakon prijave o pričinjenoj šteti na stadu ovaca Nazifa Selimovića iz Gornjih Humaca – Općina Čelić uviđaj na licu mjesta izvršila je stručna služba Lovačkog Društva “Šibošnica” Čelić.

Na osnovu tragova utvrđeno je da da je štetu počinio medvjed, divljač koja nije stalno prisutna u ovim krajevima. O ovoj pojavi kolege su obavijestile i rukovodstvo LD “Majevica” Srebrenik jer je prisustvo medvjeda utvrđeno na pograničnom dijelu prostora planine Majevice na tromeđi Čelića, Tuzle i Srebrenika.

Uzimajući u obzir pristustvo ove nesvakidašnje divljači LD “Majevica”Srebrenik poziva na oprez: bicikliste, planinare, vozače kvadova, motoriste i ostale koji borave na području planine Majevica. “Ovo nije prvi puta da medvjed posjeti naša područja. Prije nekoliko godina također je zabilježeno prisustvo ove divljači na teritoriju planine Majevice pa i dijelia kojim gazduje LD “Majevica” Srebrenik. Tada je medvjed dolutao čak do područja Okresanice gdje su primijećeni njegovi tragovi. Na svu sreću u nisu zabilježeni napadi na ljude od ove divlje zvijeri koja može biti izuzetno opasna po čovjeka rekao je glavni lovovođa LD “Majevica” Edin Herceg te istakao da neke stvari ipak treba znati ako se sretnete oči u oči sa medvjedom.. Medvjedi su veoma povučene životinje i ni oni ne bi željeli da upoznaju vas ili bilo koje drugo ljudsko biće. Rijetki su slučajevi kada su medvjedi bez ikakvog razloga napali ljude. Kada boravite na njihovoj teritoiriji onda bi se trebali ponašati kao jedan razuman gost.



Uzimite u obzir da ste posjetitelj, tako da trebate paziti kako se ponašate. Medvjedi su uvijek u potrazi za hranom i instiktivno pokušavaju dobiti što više hrane sa što manje truda. Informišite se o medvjedima u području u kojem boravite.Držite oči širom otvorene, pazite na tragove, izmet ili neke druge stvari koje ukazuju na prisustvo medvjeda. Ako možete idite otvorenim područjima i izbjegavajte šume jer to povećava šansu za susret sa medvjedom.



U slučaju da ugledate medvjeda u daljini, morate ostati smireni i ne privlačiti pažnju. Lagano se povucite nazad. Najveća opasnost prijeti ako je ženka sa svojim mladuncima u pitanju, jer će ona uvijek stati u odbranu svojih mladih. Problem nastaje ako se sretnete sa medvjedom u neposrednoj blizini i on se osjeti ugroženim. Morate ostati pribrani jer panika sigurno ne ide u vašu korist. Dajte do znanja medvjedu da mu niste prijetna .

U slučaju da medvjed krene ka vama i uvidite da ste postali njegov plijen onda najbolja stvar koju možete uraditi jeste da bacite svoj ruksak, medvjed bi trebao stati da ga onjuši i to će vam dati nekoliko dragocjenih sekundi da pobjegnete. Ako dođe do bliskog kontakta upotrijebite biber-sprej ili planinarskim štapovima gađajte osjetljiva mjesta kao što su oči, nos ili lice.

Veće su šanse da ćete doživjeti saobraćajnu nesreću, da ćete umrijeti od uboda pčele, nego da vas ubije medvjed. Ali ipak postoje neke šanse zato trebate biti pripremljeni. Najbitnije je da ne počnete paničariti i bježati jer sigurno ne možete trčati brže od medvjeda. Napominjemo da je u većini zemalja medvjed zaštićena i ugrožena vrsta.

Autor: Sanjin Djedovic PR LD “Majevica” Srebrenik