Rudari RMU Đurđevik u radničkom neposluhu: Ukoliko ne ispune naše zahtjeve tražimo smjenu direktora

Rudari RMU Đurđevik od jučer su u radničkom neposluhu zbog trenutnih uslova u kojima rade. U pogonu jame evidentiran je nedostatak radne snage (prekid radnog odnosa po ugovoru na određeno vrijeme) što direktno ugrožava sam objekat Jame kao proizvodnog pogona ali i sam broj uposlenih koji je ionako mali.

Osim toga najavljeno je da od 27.05.2021. godine još 20 radnika iz proizvodnog procesa ide na prekid zbog isteka Ugovora o radu. Nedostatak radnog osoblja, ali i repromaterijala direktno ugrožavaju proizvodnju uglja u RMU Đurđevik. Zbog toga su radnici još jučer uputili zahtjeve nadležnima za rješavanje trenutne situacije.

Radnici u neposluhu ostaju danas do 12 sati do kada su dali rok Upravi da ispune njihove zahtjeve. Ukoliko se to ne desi, tražit će smjenu direktora sa fukcije.

