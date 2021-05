Sarajevo jutros u 8 sati najtopliji grad u BiH: Stiže kiša i promjena vremena

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo malo do umjereno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se u južnim, jugozapadnim i istočnim područjima.

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 8 stupnjeva, Prijedor 14, Banja Luka, Bihać i Tuzla 15, Gradačac i Sanski Most 16, Bijeljina i Ivan-sedlo 17, Drvar, Jajce i Livno 18, Srebrenica i Trebinje 19, Bugojno, Mostar, Široki Brijeg, Sokolac i Zenica 20, Sarajevo i Stolac 22 stepena. Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 941 milibar, za 1 milibar je niži od normalnog i sporo opada.

Dana u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se u južnim, jugozapadnim i istočnim područjima. Poslije podne porast oblačnosti na sjeveru i sjeveroistoku Bosne može uvjetovati lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren zapadnog smjera. Najviša najviša dnevna temperatura od 23 do 29 stepena.

U Sarajevu malo do umjereno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatara oko 27 stepeni.

BIOMETEOROLOŠKA PROGNOZA biće ugodnije u jutarnjim i prijepodnevnim satima. Sparno vrijeme i manjak svježine u drugom dijelu dana, mogao bi kod osjetljivih osoba dovesti do jačanja tegoba i reakcija poput malaksalosti, dekoncentracije, nervoze, glavobolje. Poželjno je umanjiti aktivnosti i slojevito se odjenuti, kako bi se po potrebi raskomotili.

Objavljena je prognoza do petka:

PROGNOZA VREMENA ZA 26.05.2021 (Srijeda)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 stepena.

PROGNOZA VREMENA ZA 27.05.2021 (Četvrtak)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se u Hercegovini. Porast oblačnosti prema kraju dana i u večernjim satima u Bosni može uvjetovati kišu. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 18, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni.

PROGNOZA VREMENA ZA 28.05.2021 (Petak)., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima, u sjevernim i centralnim područjima i sa kišom. Tokom dana, bez padavina i smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 18, a najviša dnevna od 20 do 26 stepena, navodi se u prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda.