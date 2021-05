Schmidt ostaje kandidat za visokog predstavnika u BiH, uskoro imenovanje

Konzervativni njemački političar Christian Schmidt potvrdio je kako ostaje kandidat za novog visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, a Rusija unatoč načelnom protivljenju neće praviti problem oko njegovog imenovanja, objavile su u petak banjalučke “Nezavisne novine”. “Radujem se svojoj novoj zadaći na dužnosti visokog predstavnika za BiH.

Ako me međunarodna zajednica potvrdi, ovom poslu ću se posvetiti svim snagama”, kazao je Schmidt za ovaj list. Pojasnio je kako mu je najvažnije “povećati vidljivost” Ureda visokog predstavnika (OHR), a cilj će mu biti raditi u tijesnoj suradnji s međunarodnom zajednicom i donositeljima odluka u samoj BiH, ali i s njenim građanima. Schmidta je kao kandidata za novog visokog predstavnika za BiH istaknula vlada Angele Merkel, no potvrda njegova imenovanja se otegnula, a glavni razlog za to je načelno stajalište Rusije da OHR treba zatvoriti te da Valentin Inzko treba biti zadnji visoki predstavnik.

Novog visokog predstavnika trebao bi imenovati Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC), kojega čine najutjecajnije zapadne države, ali i Rusija te Turska. Neslužbene su najave kako će imenovanje uslijedili u lipnju, a “Nezavisne” su, pozivajući se na neimenovane diplomatske izvore, prenijele kako se ipak “ne očekuju problemi” s ruske strane. Moskva je navodno omekšala svoje stajalište u odnosu na BiH, a razlog tomu je i to što su SAD i Njemačka koordinirale zapadnu politiku prema toj zemlji.

Činjenica da je SAD praktično odustao od sankcija tvrtkama povezanim s gradnjom plinovoda “Sjeverni tok II”, bitnog za Njemačku ali i Rusiju, navodno je dokaz kako se iza kulisa odvijaju dogovori koji će imati utjecaja i na stanje u BiH. Sada se kao odgovor na najnoviji potez Washingtona očekuje i veća kooperativnost Rusije u odnosu na planove Zapada u BiH.

I član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović kazao je kako je uvjeren da će Schmidt biti imenovan novim visokim predstavnikom bez obzira na rasprave o ulozi i budućnosti OHR-a, kao i da će on imati priliku snažnije provoditi mandat kojega će dobiti. “Novi visoki predstavik dolazi iz Njemačke, to je ključna država EU, svjetska sila. Ne bismo slučajno dobili takvu najavu da ne postoje ozbiljne pripreme”, kazao je Džaferovć za TV Federacije BiH (FTV). No prema visoko pozicioniranom njemačkom diplomatskom izvoru kojega citiraju “Nezavisne”, Schmidtov dolazak ne znači kako će on odmah posegnuti za širokim ovlastima i početi smjenjivati domaće političare i nametati zakone.

Njegova bi zadaća bila potaknuti provedbu reformi, posebice gospodarskih i socijalnih, ali i onih vezanih za promjene izbornog zakona. “Njemačka će biti suglasna s bilo kojim rješenjem i kad je u pitanju Izborni zakon ili bilo koja druga reforma koju dogovore domaće snage, a jedini uvjet je da rješenja moraju biti u skladu s presudom ‘Sejdić i Finci’ i europskim standardima. Njemačka se ne protivi davanju novih političkih prava pojedinim etničkim zajednicama, ali zahtjevi ne smiju biti ekstremni”, kazao je izvor.