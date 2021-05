Sredinom sedmice promjena vremenskih prilika

Jutros je gotovo na cijelom području BiH zabilježeno sunčano vrijeme i tako će se zadržati do kraja dana uz dnevnu temperaturu zraka koja će se kretati uglavnom između 23 i 29 stepeni celzija. Već od sutra, u utorak će doći do blage promjene vremena, pa će tako u prvoj polovini dana biti sunčano, a u drugoj se očekuje mala do umjerena oblačnost.

Sunčano vrijeme u BiH ponovo ide “na pauzu” s obzirom na to da je u narednim danima prognozirano oblačno vrijeme s kišom, ali temperature zraka neće znatno opasti.

Već od sutra, u utorak, će doći do blage promjene vremena, pa će tako u prvoj polovini dana biti sunčano, a u drugoj se očekuje mala do umjerena oblačnost. U večernjim satima naoblačenje sa zapada će usloviti kišu i pljuskove. Najviša temperatura zraka će biti između 24 i 30 stepeni.

U srijedu će na području BiH biti pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura zraka će većinom biti između 9 i 15, a najviše dnevna uglavnom između 18 i 23 stepena.

I za četvrtak je u BiH najavljeno pretežno oblačno vrijeme, lokalno sa slabom kišom ili pljuskom. Najavljen je i vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka će uglavnom biti između 17 i 22 stepena, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).