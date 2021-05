Stanje na putevima u BiH

Povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom saobraćanju na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini. Do kraćih zastoja tokom dana dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privemenom saobraćajnom signalizacijom.

– Povećan je broj biciklista i motocilista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise – saopćeno je iz BIHAMK-a.

Zbog radova u tunelu Čaklovići na dionici Tuzla – Kalesija (Simin Han – Caparde) saobraćaj se obustavlja od 22 do 6 sati i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

U toku su radovi u tunelu Crnaja na dionici Konjic – Jablanica, gdje se tokom dana saobraća naizmjenično, jednom trakom, dok se u noćnim satima (23 – 4:30 sati) saobraćaj kroz tunel obustavlja.

Od ostalih puteva sa aktuelnim radovima izdvajamo puteve: Ustikolina – Goražde (mostovi Ustikolina i Mravinjac), Doboj – Rudanka, Tarčin – Konjic (Donja Raštelica), Stolac – Hutovo (mjesto Cerovica), Posušje – Tomislavgrad (naselje Čitluk) i Banovići – Ribnica (na izlazu iz Banovića).

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila obustavljen saobraćaj.

Zbog izvođenja minerskih radova, danas će u vremenu od 13 do 14 sati i od 16 do 17 sati u mjestu Rogoušići (Sarajevo-Rogatica) dolaziti do kraćih obustava saobraćaja (u trajanju od 5 do 7 minuta).

Na graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta.