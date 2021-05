Sunčano uz umjerenu oblačnost, temperature i do 25 stepeni

Za danas se prognozira sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama će biti i magle. Vjetar slab južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 4 i 9, na jugu zemlje do 12 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25 stepeni, prognozira Federalni hidrometeorološki zavod.

Biometeorološke prilike su povoljne. Stabilnije vrijeme, uz duže sunčane intervale i porast temperatura, pozitivno će djelovati na većinu stanovništva. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše izražene. Tokom prijepodneva moguća je pojava magle, izraženije u unutrašnjosti, stoga je poželjno biti oprezniji i po potrebi reducirati kretanje. U nastavku dana ugodnije, prikladno za boravak na otvorenom.

Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini mala do umjerena naoblaka. Poslije podne poneki lokalni pljusak je moguć na području Krajine i sjevera Bosne. Vjetar umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10, na jugu zemlje do 13 stepeni.

Pljuskovi u nedjelju

U nedjelju u Bosni sunčanije prije podne. Prolazno naoblačenje od sredine dana prema večernjim satima će usloviti lokalne pljuskove. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar prije podne slab južnog smjera. U drugom dijelu dana vjetar umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu zemlje do 14 stepeni.

Najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 27 stepeni.