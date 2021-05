U BiH revakcinisano svega 0,88 posto građana

Povoljniju epidemiološku situaciju imunolozi nazivaju zatišje pred buru. Bosna i Hercegovina je u protekloj sedmici zauzela drugo mjesto u svijetu po smrtnosti od posljedica koronavirusa na milion stanovnika, podaci su Vorldometersa. Posljednjih dana javnost u BiH svakodnevno može čuti kako će stići jedne vakcine, kako druge naručujemo, a treće planiramo.

epa08959812 One of the dentist of the Clinical Center of the University of Debrecen Fruzsina Lilla Vojtko gets the second dose of Pfizer-Biontech's vaccine against covid-19 by a health worker at the vaccination center of the Pulmonary Clinic in Debrecen, Hungary, 23 January 2021. EPA-EFE/Zsolt Czegledi HUNGARY OUT

Međutim, prvom dozom vakcinisamo je svega 2,59 posto populacije, a revakcinisano 0,88 posto građana BiH. Dijana Karahmet iz Sarajeva sprema se za revakcinaciju u Beogradu. Kao i mnogi bh. državljani odlučila je ne propustiti ovu priliku koja se nudila u susjednoj Srbiji: “Nažalost zbog situacije, znamo svi kakva je u BiH sa vakcinacijom i samim vakcinama, mislim da bi na red došla sigurno nekad naredne godine, ove godine 100 posto ne. Odlučila sam otići u Beograd”. Ko nije iskoristio priliku za vakcinaciju u susjednoj Srbiji sada čeka red u svojoj državi. Međutim, u Bosni i Hercegovini to ide puževim korakom.

Crna statistika je zapravo rezultat nesposobnosti vladajućih struktura da pravovremeno djeluju u vrijeme pandemije. Jasenko Karamehić imunolog: “Država je zakasnila i previše! Naši su političari uzeli kao alibi kovaks, držali se kao pijan plota jedini u svijetu covaksa i prošli su kao što su prošli”. Koliko zapravo kasnimo, pokazuju počeci vakcinacije u drugim zemljama. Velika Britanija 8. decembra, Sjedinjene Države sredinom decembra, većina evropskih zemalja 26. decembra i susjedna Srbija prva u regiji 24. decembra. U BiH prve doze primaju zdravstveni radnici, i to u Republici Srpskoj 12. februara, a u Federaciji BiH 10. marta. “U Federaciju BiH do prije neki dan je stiglo oko 220 hiljada vakcina i moram reći da smo već 120 hiljada aplicirali i to ide nekom dinamikom u skladu s onim što dobijamo”, kazao je Goran Čerkez, pomoćnik federalno ministra zdravlja “Za iduću sedmicu planiramo proces revakcinacije, svi naši građani koji su dobili vakcinu ‘Pfizer’ – ona ide na 21 dan, te ‘Sinofarm’ i ‘Sinovac’ – ona ide na 28 dana. Dok za ‘Astrazenecu’ revakcinacija ide nakon 11 sedmica”., kaže Ademir Spahić, koordinator vakcinacije u Kantonu Sarajevu “Ne radi se ovako aktivna imunizacija, aktivna imunizacija mora biti homogena u što kraćem vremenu, treba se vakcinisati dvije trećine kod nas još više, jer je zapušteno. Mi to ne radimo. Kakva je ovo diskontinuirana, kap danas pa sutra pa prekosutra, nema tu imuniteta ni za 100 godina”, dodao je Jasenko Karamehić. I ako budemo čekali kap po kap, kao što kaže imunolog Karamehić, brojni bh. građani će ostati nezaštićeni. Bosni i Hercegovini sa nešto više od 3,5 miliona stanovnika trenutne doze vakcina koje su stigle ne znače mnogo.