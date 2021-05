U Srebreniku velika zainteresovanost za vakcinaciju

Proces imunizacije u JZU Dom zdravlja Srebrenik odvija se već duže vrijeme. Sve zaprimljene doze od Zavoda za javno zdravstvo TK do sada su aplicirane.

Prema riječima šefa Higijensko-epidemiološke službe u ovoj zdravstvenoj ustanovi dr. Šefika Mudrova, do sada je jednom dozom vakcinisana 1472 pacijenta, a dvije doze aplicirane su za njih 208. Da bi se vakcinisalo 50% stanovnika po trebno je vakcinisati njih 15.000, a za postizanje kolektivnog imuniteta od 70% neophodno je vakcinisati 23.000 građana.

Odziv, odnosno zainteresovanost stanovništva Srebrenika je velika, no aplikacija vakcina zavisi od njihove dostupnosti. Za narednu sedmicu najavljeno je pristizanje određenog broja vakcina proizvođača AstraZeneka. Obzirom da su do sada vakcinisane prioritetne grupe starijih od 75 godina, od ponedjeljka će se pristupiti imunizaciji stanovništva starosne grupe od 65-75 godina, te magistara farmacije koji rade u apotekama.

U prioritetnim grupama su, uz hronične bolesnike, transplantirane pacijente, oboljele od autoimunih bolesti, opstruktivnih plućnih bolesnika, uvršteni i prosvetni radnici, te uposlenici MUP-a. Prema riječima dr. Mudrova do sada, među vakcinisanima, nije bilo prijavljenih ozbiljnih nus pojava, uglavnom je to bila bol i otok na mjestu uboda, kao i blago povišena temperature jedan do dva dana.

-“ Stanovnici, za sada nisu u mogućnosti birati vakcinu, aplicira se prva dostupna, a sve su jednako dobre”, -ističe dr. Mudrov.

Napominje takođe, da je Dom zdravlja Srebrenik na vrijeme uradio plan i program vakcinacije koja se, za sada odvija u trijažnom centru, odnosno novoj zgradi Doma zdravlja Srebrenik, a u slučaju većeg priliva vakcina, masovna vakcinacija bi se obavljala u Sportsko – rekreativnom centru, a za tu situaciju je u pripravnosti i dovoljan broj timova.

Zainteresovani građani se, za vakcinaciju mogu prijaviti svojim porodičnim timovima, kao I putem web aplikacije, bez obzira da li su osiguranici ZZO TK ili ne. Vakcinacija se obavlja po prioritetima određenim od strane Zavoda za javno zdravstvo TK.