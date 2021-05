Danas umjereno oblačno, pljuskovi u drugom dijelu dana

U Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim i večernjim satima širom Bosne se očekuju pljuskovi. U Hercegovini mala do umjerena naoblaka. Poslijepodne i navečer u sjevernim područjima Hercegovine su mogući pljuskovi. Vjetar slab sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, na jugu zemlje do 16 stepeni.

Najviša dnevna temperatura uglavnom između 18 i 24, na jugu zemlje do 27 stepeni, prognozira Federalni hidrometeorološki zavod.

U Bosni sutra prije podne pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima. Postepeno smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini umjereno oblačno. Poljuskova može biti u sjevernim područjima u jutarnjim satima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 12, na jugu zemlje do 15 stepeni.

Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21, na jugu zemlje do 26 stepeni.U subotu u Bosni pretežno oblačno. Lokalno sa slabom kišom ili pljuskom. U Hercegovini umjerena naoblaka. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 10, na jugu zemlje do 15 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 15 i 20, na jugu zemlje od 23 do 27 stepeni.