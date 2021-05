Vremenska prognoza

Jutros je našoj zemlji pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u centralnim,istočnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine pada slaba kiša.

Temperature zraka u 08 sati (°C): Bjelašnica -2; Ivan-sedlo 6; Bugojno, Sarajevo-Bjelave 9; Bihać, Tuzla, Zenica 11; Gradačac, Sanski Most 13; Mostar, Široki Brijeg 14; Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 946 hPa, za 4 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dio prijepodneva sa kišom u centralnim i istočnim područjima Bosne, kao i na jugoistoku Hercegovine. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 13 do 20 °C.