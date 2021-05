Vrijeme u naredna tri dana

U ponedjeljak 24.05.2021., pretežno oblačno vrijeme uz djelimično razvedravanje tokom dana. Poslije podne u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne se očekuju lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren u Posavini istočni, a u ostaku zemlje južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 20, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 °C.

U utorak 25.05.2021., sunčano uz umjerenu oblačnost. Poslije podne porast naoblake u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 16 do 22, a dnevna od 23 do 29 °C.

U srijedu 26.05.2021., umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno razvedravanje tokom dana. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu do 19, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 29 °C.