Bh. košarkašice preko Hrvatske do četvrtfinala Eurobasketa!

Ženska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine još jednom je ispisala historiju bh. sporta. Zmajice su se pobjedom nad Hrvatskom plasirale u četvrtfinale Eurobasketa, a završeno je rezultatom 80:69.

Od samog starta, pa do kraja, meč je bio dramatičan, kao što se i očekivalo. Hrvatska je došla do šest poena prednosti sredinom prve dionice, ali se Zmajice vraćaju i dolaze do prednosti nakon prvih 10 minuta igre (19:18).

Uslijedio je period odlične igre Hrvatica koje je krenuo šut, dobro su gradile poziciju za napad, dok kod nas Jonquel Jones nije išao šut (1/9 iz igre). Ipak, na poluvrijeme smo uspjeli otići na minusu od tri poena (33:36).

Treća dionica donosi znatno bolju igru u odbrani bh. reprezentacije. Prednost Hrvatica je dostignuta, a onda su Zmajice došle do vodstva. U četvrtoj dionici na startu imali smo u nekoliko navrata po četiri poena razlike, što je bila naša najveća prednost do tada. Jedan od ključnih momenata desio se sredinom posljednje dionice kada je Jonquel Jones pogodila dvije vezane trojke, a onda u narednom napadu tricu pogađa i Nikolina Babić.

Tada smo napravili seriju trojki, krenuo je šut i na minut i po do kraja došli smo do 10 poena prednosti. To je bilo nedostižno za susjede.

Zmajice je do trijumfa vodila Jones sa 20 poena i 17 skokova, 16 je postigla Nikolina Babić, a 14 Miljana Džombeta. Na drugoj strani Ivana Dojkić postiže 22, a Iva Slonjšak 14 poena.

Bosna i Hercegovina – Hrvatska 80:69 (19:18, 14:18, 19:14, 28:19)

BiH: Babić 16, Brčaninović 5, Džombeta 14, Gajić 7, Jones 24, N. Delić, A. Delić 12, Deura, Domuzin, Džebo, Tavić 2, Vrančić.

Hrvatska: Begić 11, Cvitković 8, Dojkić 22, Mašić, Slonjšak 14, Erjavec, Miletić 5, Periša 3, Petrak, Premašunac, Tadić 4 i Tikvić 2.

