BiH nema podatke o broju bh. državljana vakcinisanih u Srbiji

Prema podacima entitetskih Zavoda za javno zdravstvo, u Bosni i Hercegovini je vakcinisano više od 280 hiljada građana prvom dozom, te oko 140 hiljada drugom dozom. No, Bosna i Hercegovina nema kompletne podatke o broju vakcinisanih građana s obzirom na to da ne postoje podaci o našim državljanima koji su vakcinisani u Srbiji.

Od početka juna, od kada je u susjednoj Srbiji omogućena slobodna vakcinacija državljana BiH u Srbiji, odlazak u najbliže gradove susjedne zemlje najizraženiji je vikendima. Prema podacima Ministarstva zdravlja Srbije, samo tokom proteklog vikenda u toj zemlji je vakcinisano oko 14 hiljada stranih državljana.

“U najvećem procentu to su bili državljani Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine iz oba entiteta, bilo je i Crnogoraca i sporadično Albanaca”, kazao je Mirsad Đerlek državni sekretar Ministarstva zdravlja Srbije.

Srbija ovih dana dostiže brojeve od 50 odsto vakcinisanog stanovništva. Osim što nismo ni blizu tom procentu, nemamo ni kompletne podatke o izvršenoj vakcinaciji građana.

Ministarstvo civilnih poslova BiH vodi evidenciju o imunizaciji u BiH. Iz tog ministarstva nismo dobili tražene podatke, kao ni odgovor da li se i kako evidentiraju vakcinisani građani u Srbiji. Prema podacima entitetskih službi, u Federaciji BiH je prvom dozom do sada vakcinisano 138 hiljada, a drugom dozom 63 hiljade osoba. U Republici Srpskoj cilj je da do kraja juna bude vakcinisano 200 hiljada građana.

“Negdje preko 150 hiljada doza je isporučeno vakcinalnim centrima, odnosno stanovništva koje je vakcinisano u Republici Srpskoj. A preko 70 hiljada je kompletno vakcinisanih u Republici Srpskoj tako da smo sa tog aspekta zadovoljni”, naglasio je Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite RS

“Uvijek trebamo biti korak ispred virusa, virus će uvijek naći načina da zaobiđe mjere koje postavimo ispred njega. Ali, zato je vrlo važno da budemo korak ispred”, istakao je Fabiano Skano,šef Kancelarije SZO u BiH.

Do sveobuhvatnijeg načina da nadležna tijela u BiH dođu do kompletnih podataka iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske preporučili su građanima da se nakon vakcinacije u Srbiji jave porodičnim ljekarima i donesu potvrdu o imunizaciji kako bi bili evidentirani u bazi podataka. Za sada je to jedini način da se evidentiraju građani koji su vakcinisani u Srbiji.

RTV SLON/ Akta.ba