Danas sunčano, od sutra promjena vremena

Jutros je u našoj zemlji vedro I sunčano. Temperature zraka u 8 sati: Srebrenik 13, Tuzla 14, Gradačac 18 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. U Hercegovini vjetar poslije podne u skretanju na jugozapadni. Dnevna temperatura od 24 do 30 °C.

U subotu će u Bosni i Hercegovini prije podne biti sunčano vrijeme. Porast naoblake poslije podne, što u Bosni i na sjeveru Hercegovine može usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 22, a dnevna od 26 do 32 °C.

U nedjelju 06.06.2021., pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno je moguća i pojava grada. Jutarnja temperatura od 14 do 22, a dnevna od 22 do 28, na jugu do 30 °C.

U ponedjeljak 07.06.2021., pretežno oblačno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 19 do 25, na jugu do 27 °C.

U utorak 08.06.2021., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Lokalni pljuskovi se očekuju u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 14 do 20, a dnevna od 22 do 28 °C.