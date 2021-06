Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano. Temperature zraka u 8 sati: Srebrenik 16, Tuzla 17, Gradačac 22 stepena. Danas u Bosni pretežno sunčano prije podne. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom u poslijepodnevnim i večernjim satima. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29°C, na jugu zemlje do 31°C.