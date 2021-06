Dokle više: Poskupljuje gorivo u Federaciji BiH

Nakon informacije da u manjem bh. entitetu poskupljuje gorivo za 5 pfeninga, iz Federalnog ministarstva trgovine za „Avaz“ su potvrdili da je u toku današnjeg dana pristiglo petnaest obavijesti o promjeni cijena i marži za 0,05 KM po litri goriva.

– Prema obavještenjima o promjeni cijena i marži (OPC obrasci), koje su benzinske pumpe dostavile Federalnom ministarstvu trgovine raspon maloprodajnih cijena naftnih derivata na dan 8. juni 2021. godine u FBiH je sljedeći. Premium bezolovni benzin 95, iznosi od 1,76 do 2,21 KM po litri, dizel od 1,66 do 2,16 KM po litri – pojasnili su.

Dodali su da trenutna prosječna maloprodajna cijena naftnih derivata u Federaciji Bosne i Hercegovine za Premium bezolovni benzin 95 iznosi 2,12 KM po litri i za dizel 2,05 KM litri.

Trenutne cijene naftnih derivata na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj kreću se od 1,94 do 2,09 KM za benzin BMB 95 i 1,92 do 2,05 KM za dizel, a za plin od 1,04 do 1,16 KM.