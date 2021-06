Građani BiH mogu da se vakcinišu u Srbiji bez prijave

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsad Đerlek izjavio je da nije potrebno da se zainteresovani građani Bosne i Hercegovine putem eUprave prijavljuju za vakcinaciju protiv koronavirusa u Srbiji, već da mogu direktno da dođu na bilo koji vakcinalni punkt.

„Mogu da dođu na svaki vakcinalni punkt u Srbiji i primiće bilo koju od vakcina koja je dostupna“, kazao je Đerlek za TV Pink.



Na pitanje da li je Srbija spremna za novi talas epidemije i mutacije virusa, Đerlek je ocijenio da je zemlja spremna kada su infrastruktura i iskustvo kadrova u pitanju.



Naveo je da će pozicija Srbije biti dobra ako se nastavi trenutni nivo imunizacije i dodao da je u Srbiji bar jednu dozu vakcine dobilo 2.588.000 građana.



„Realno je očekivati da ćemo do kraja juna imati 50 posto vakcinisanih građana u Srbiji, a ako tome dodamo prokužene samozaražavanjem, mislim da i ako se pojavi četvrti talas, da on neće biti tolikog inteziteta“, ocijenio je on.



Đerlek je kazao da broj novozaraženih u Srbiji pada, ali da brine neravnomjerni odziv za vakcinaciju.



„Migracije, kretanje ljudi, može da dovede do nepredvidivih stvari i da se virus iz regiona prebaci u drugi“, istakao je on.



Naveo je da je najmanje imunizovanih u Tutinu, Novom Pazaru, Lajkovcu i Mionici.





(Vijesti.ba / Beta)