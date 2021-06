I danas visoke temperature, putovati rano ujutro il kasno popodne

Na putevima u Bosni i Hercegovini jutros se saobraća po suhom kolovozu uz pojačanu frekvenciju vozila.

Zbog visokih dnevnih temperatura, preporučuje se da se na duža putovanja kreće u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnim satima, a ukoliko se putuje tokom dana, savjetuju češće pauze.

U tunelu Crnaja (Konjic-Jablanica) u funkciji su obje trake. Do 01.07. ostaju obustave saobraćaja u vremenu od 23 sata do 04:30 sati, uz povremena propuštanja vozila, ako se formiraju duže kolone. Od 01.07. u vremenu od 20.00 sati do 05.00 sati saobraćat će se naizmjenično-jednom trakom.

Radovi se izvode u tunelu Čaklovići na putu Tuzla-Kalesija (dionici Simin Han-Caparde), gdje se saobraćaj od 22 do 06 sati obustavlja i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana, putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava.

Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta na magistralnom putu Brod na Drini-GP Hum/Šćepan Polje putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila obustavljen saobraćaj.

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Bosanska Kostajnica, Bosanska Gradiška i Gradina.

Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta, saopćeno je iz BIHAMK-a.