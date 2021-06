Narednih dana u BiH ljetno vrijeme s temperaturama i do 30°C

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda sutra, 3. juna, u Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 5 i 10°C, na jugu zemlje do 15°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 26°C, na jugu zemlje do 28°C.

U petak, 4. juna, također se očekuje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11°C, na jugu zemlje do 17°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28°C, na jugu zemlje do 30°C.

Prvog dana vikenda, u subotu, 5. juna, u našoj zemlji se očekuje pretežno sunčano prijepodne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana. U poslijepodnevnim satima u Bosni su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 13°C, na jugu zemlje do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28°C, na jugu zemlje do 30°C, saopćeno je iz FHMZBiH.