Narednih dana u BiH nestabilno vrijeme, smjenjivat će se sunčani periodi i kiša

Danas će u većem dijelu naše zemlje preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslijepodne porast naoblake u Bosni može usloviti lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 24 do 28, na jugu do 31 °C.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda sutra, 9. juna, u BiH biti uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 15 do 22, na jugu zemlje do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 32 °C.

U četvrtak 10. juna, očekuje se umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na jugu Hercegovine uglavnom bez padavina. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 24, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 °C.

Umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme prognozira se u petak, 11. juna. U većem dijelu Bosne se očekuju pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a dnevna od 20 do 26, na jugu do 30 °C, saopćeno je iz FHMZBiH.