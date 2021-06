Od 1. jula dvosmjerni saobraćaj kroz tunel Crnaja od 5 do 20 sati

Aktivnosti na rekonstrukciji tunela Crnaja odvijaju se brže od planiranog pa je Javno poduzeće “Ceste Federacije BiH” zatražilo produženje radova u tunelu Crnaja sa istim režimom do 30. juna, kako bi se od 1. jula omogućio dvosmjerni promet kroz tunel svakog dana od 5 do 20 sati.

– Izvođači radova su nas uvjerili da do kraja juna, uz sadašnji naizmjenični režim prometa kroz tunel, mogu završiti betoniranje podnožnog svoda, gdje se zbog loših geoloških uvjeta u srednjem dijelu tunela moralo raditi dodatno ojačanje sa mikrošipovima, što je uticalo na prolongiranje završetka ove faze radova. S druge strane, od 1. jula pustit ćemo potpuno, znači dvosmjerno, promet kroz tunel svakog dana od 5 do 20 sati, čime će se spriječiti zadržavanje i zastoji pred tunelom ne samo u ključnim mjesecima turističke sezone, kada se i očekuje najveći promet na ovoj magistralnoj cesti, već i nakon tog perioda, pojašnjava direktor “Cesta Federacije BiH” Ljubo Pravdić.

Od 1. jula, samo u periodu od 20 sati navečer do 5 ujutro promet bi se kroz tunel odvijao jednom trakom naizmjenično, kako bi se izvodili preostali radovi na rekonstrukciji tunela. Ovakav, brži režim prometa kroz tunel zadržao bi se sve do završetka radova, odnosno do izgradnje kratkih mostova prije tunela sa obje strane.

– Smatramo da je ovo dobra informacija za sve koji koriste ovaj putni pravac, jer znači da nakon 30. juna više uopće neće biti ograničenja prometa u dnevnim satima. Prvobitno je bilo planirano da se naizmjenični režim prometa vrati nakon ljetnih mjeseci. Produžetkom trenutnih radova do kraja juna, omogućit ćemo nesmetan promet i u ostatku perioda do završetka rekonstrukcije tunela, ističe Pravdić.