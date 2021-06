Poskupjeli solarni paneli: Došlo je do velikog skoka prodaje i ugradnje

Cijene solarnih panela u BiH u odnosu na prošlu godinu povećane su za oko 20 posto, potvrdili su iz tvrtki koje se bave prodajom i ugradnjom solarnih panela, ali navode i da je povećana zainteresiranost klijenata za kupovinu.

Iz ovih tvrtki objašnjavaju da su cijene porasle zato što je došlo do viših cijena na svjetskom tržištu, ali i da su troškovi prevoza veći i do 40 posto nego godinu dana ranije.

Ističu da je polisilicij, ključna sirovina za proizvodnju solarnih panela, nekoliko puta skuplji u odnosu na vrijednost od prije godinu dana, te dodaju i da cijene čelika, aluminija i bakra takođe rastu.

Iz tvrtke “BProdukt” iz Posušja ističu da je u toku ove godine došlo do veće tražnje za solarnim panelima.

“Od početka maja došlo je do velikog skoka prodaje i ugradnje”, ističu iz ove tvrtke . Dodaju da se većina opreme uvozi iz Kine i, kako kažu, došlo je do porasta cijene prevoza do 40 posto u odnosu na lani.

“Što se tiče same cijene solarnih panela, kod nas je ona viša za 15 do 20 posto u odnosu na godinu dana ranije”, pojasnili su iz ove firme.

Kako kažu, najviše ima potražnje za solarnim sistemima za vlastite potrebe.

“U najavi je poskupljenje struje pa se ljudi odlučuju da stavljaju na svoje objekte mini-elektrane kojima će zadovoljiti vlastite potrebe za električnom energijom”, pojašnjavaju iz ovog poduzeća.

Da je povećan interes za solarne panele potvrdio je i Nesib Mandžić, vlasnik tvrtke “Elektro-test” iz Sarajeva.

“U posljednjih godinu dana vlada velika zainteresiranost građana, ali sama implementacija ne ide tako brzo zbog neinformiranosti klijenata, a s druge strane oni investitori koji žele ugraditi solarnu elektranu i priključiti se na mrežu – naše zakonodavstvo nema opciju primanja i davanja električne energije”, ističe Mandžić.