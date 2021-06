Poslijepodne se očekuju pljuskovi, a slično vrijeme će biti i u narednim danima

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslijepodne porast naoblake u cijeloj zemlji će usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu. U naredna dva dana će biti umjereno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima.

Temperature zraka u 8 sati iznosile su: Bjelašnica 8; Ivan-sedlo 14; Bihać, Bugojno, Drvar, Grude, Sarajevo-Bjelave 15; Sanski Most, Tuzla 16; Srebrenik 17, Livno 18; Zenica 19; Gradačac 20 i Mostar 23.

Danas će u našoj zemlji prijepodne preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U prvom dijelu dana na sjeveroistoku Bosne s lokalnim pljuskovima. Poslijepodne će doći do naoblake u cijeloj zemlji.

U Bosni je lokalno moguće jače grmljavinsko nevrijeme, praćeno intenzivnijim padavinama, jakim udarima vjetra i gradom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 24 do 28, na jugu do 32.

U Sarajevu sunčano uz postepen porast naoblake tokom dana. Kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju uglavnom u drugom dijelu dana. Dnevna temperatura oko 25, saopćeno je iz FHMZBiH.

U petak će prije podne biti sunčanije. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka širom zemlje se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 19. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 27, na jugu zemlje do 30.

U subotu će uglavnom biti umjereno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana širom zemlje su izgledni lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 19. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 27, na jugu zemlje do 29.