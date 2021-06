Prognoza vremena za naredne dane i početak jula

Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda FBiH, u nedjelju, 27. juna, očekuje se sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 34, na jugu do 37°C.

Prema prognozi, u ponedjeljak, 28. juna, biće sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu i sjeveru do 26, a dnevna od 32 do 38°C.

U utorak, 29. juna, prognozira se sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 19 do 25, na jugu i sjeveru zemlje do 27, a dnevna 33 do 39°C.

Za srijedu, 30. juna, očekuje se sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura od 19 do 25, na jugu do 27, a dnevna 32 do 38°C.