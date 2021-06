Španija rezultatom 5:3 pobijedila Hrvatsku

Fudbalska reprezentacija Španije novi je četvrtfinalista Evropskog prvenstva nakon pobjede nad Hrvatskom rezultatom 5:3 poslije produžetaka.

Španija, koja je u ovaj duel osmine finala Eura ušla kao veliki favorit, od starta je nametnula svoj stil igre, dok su se Hrvati povukli. Ipak, u jeku napada Španije, vidjeli smo trenutak koji će ostati dugo upamćen.

Pedri je u 20. minuti vratio loptu svom golmanu Unaiju Simonu, ali ju je on promašio i završila je u mreži za vodstvo Hrvata. Taj gol je malo ‘osokolio’ naše susjede, pa su još u dva navrata nakon toga zaprijetili.

Ipak, poravnanje smo vidjeli u 38. minuti. Nakon gužve u kaznenom prostoru Hrvatske, lopta se odbila do Pabla Sarabije koji je zakucava u mrežu Vatrenih. Rezultatom 1:1 otišlo se na odmor.

I u nastavku Španija je krenula znatno ofanzivnije. Igrao se 57. minut kad Ferran Torres odlično prolazi po lijevoj strani, ubacuje u peterac, a tu odlično reaguje Cezar Azpilicueta za vodstvo Furije.

Hrvatska se nakon toga malo otvorila, no to je ostavljalo mnogo prostora za opasne kontre Španaca. Jedna od njih uspjela je u 77. minuti, a Ferran Torres ovoga puta postiže gol za 1:3. Tu je sve bilo gotovo.



Do kraja je Hrvatska krenula ofanzivnije, a u 85. minuti postigla je gol kojim je zakomplikovala stvari. Nakon odličnog prodora Luke Modrića i pravog rikošeta pred golom Furije, Mislav Oršić je uspio prebaciti loptu preko gol linije. U drugoj minuti sudijske nadoknade prava ludnica. Ubačaj sa lijeve strane dolazi do Marija Pašalića koji glavom postiže gol za 3:3 i produžetke.

Tu je ofanzivno krenulo sa obje strane i redale su se prilike. Ipak, 100. minut bio je koban za Hrvate pošto je Alvaro Morata postigao spektakularan gol za vodstvo Španaca. Kapitulaciju Hrvatskoj potpisao je Mikel Oyarzabal četiri minute kasnije.