Vrhunac toplotnog vala u našoj zemlji očekuje se u srijedu i četvrtak, temperatura do 40 stepeni

Toplotni val koji je zahvatio našu zemlju svoj maksimum dostići će krajem sedmice, kada se prognoziraju temperature do 40 stepeni. Federalni hidrometeorološki zavod prognozira za danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće. Vjetar će biti slab do umjerene jačine jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 33 i 39°C.

Vrhunac toplotnog vala očekuje se u srijedu i četvrtak, kada će temperatura dostizati i 40 stepeni. Izrazito toplo vrijeme očekuje se i u srijedu, a meteorolozi prognoziraju sunčano uz malu oblačnost. Jutarnja temperatura će biti od 19 do 26, a dnevna od 34 do 40 stepeni. U četvrtak će biti sunčano uz umjeren porast naoblake tokom dana. Jutarnja temperatura od 19 do 26, a dnevna od 34 do 40 °C. Kraj radne sedmice također će biti sunčan, a očekuje se postepeno naoblačenje tokom dana, što u većem dijelu Bosne može usloviti pljuskove. U petak nas očekuju nekoliko stepeni niže temperature u odnosu na prethodni dan, a dnevna temperatura će iznositi od 31 do 37 stepena.

Narandžasti meteoalarm upaljen je za područja Sarajeva, Foče, Višegrada, Banje Luke, Prijedora, Bihaća, Mostara i Trebinja, dok je za područje Livna na snazi žuto upozorenje. Preoporuke kako se ponašati tokom ekstremno visokih temperatura izdao je Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Toplotni val posebno je rizičan za određene kategorije ljudi, a osjetljivije grupe su starije osobe, hronični bolesnici, trudnice, bebe i mala djeca.

Vrijeme provoditi u izračenim i zahlađenim dijelovima stana; Napolje izlaziti samo u krajnjoj nuždi, uz adekvatnu odjeću (pamučne tkanine svijetlih boja); Konzumirati veće količine tečnosti koja ne sadrži kofein i alkohol;

Pratiti vijesti i redovno slušati vremensku prognozu kako biste bili informirani o vrijednostima temperature;

Planirati unaprijed svoje aktivnosti i na taj način pokušati smanjiti rizik od toplotnog vala ili iscrpljenosti izazvane vrućinom;

Posebnu pažnju obratite na ličnu higijenu, tj. svakodnevno se tuširajte mlakom vodom i odijevajte čistu odjeću; Izbjegavajte kupanje u rijekama, koje zbog nižeg vodostaja imaju veću količinu organskih materija u raspadanju, a prednost dajte gradskim bazenima u kojima se voda redovno kontroliše i dezinficira. U intervalu od 11 do 15 sati najveća je izloženost UV zracima koji izazivaju opekotine i oštećenje kože, dok boravak u hladu smanjuje štetno djelovanje ovih zraka za 50 posto; Prilikom izlaganja sunčevim zracima (na obali mora, rijeka ili jezera), obavezno je, naročito za djecu, koristiti kreme s najvećim zaštitnim faktorom (25 i 30); Prilikom boravka u vodi također je potrebno koristiti zaštitne kreme, budući da 40% UV zraka dopire do 1 m dubine.